Dalle collaborazioni d’eccellenza alle riletture di grandi classici | fino alle proposte delle grandi griffe

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Febbraio è quel momento dell’anno in cui si è davvero stufe di indossare stivali e scarponcini e non si vede l’ora di passare a qualcosa di più leggero. Le prime scarpe sulla wishlist della nuova stagione? Senza dubbio le sneaker primavera 2024, puntando su nuovi pezzi cult e rielaborazioni di modelli del passato. Le sneaker hanno il potere di mettere insieme la comodità con quel fattore coolness che non può mancare in un outfit ben riuscito. Ecco perché queste calzature un tempo riservate solo all’ambito sportivo sono entrate di rigore nell’armadio di ogni giorno, comprese occasioni eleganti. Lo dimostrano le presenze sulle passerelle più prestigiose, persino accanto ad abiti da cocktail e da sera. Quando si tratta di scegliere il proprio paio di sneaker preferite si va molto ...