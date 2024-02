Dallas Mavericks | Doncic e Irving show | il duo delle meraviglie delizia e domina il Barclays Center

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nella notte, al Barcklaysdi Brooklyn, isi regalano la vittoria stagionale numero 28, imponendosi per 119 a 107 in casa dei Brooklyn Nets di Mikal Bridges e compagni. A regalare la vittoria in quei di Brooklyn ci pensano i due fuoriclasse a disposizione di Jason Kidd, si perché Lukae Kyrieinsieme mettono a segno esattamente la bellezza di 71 punti, più della metà di quelli realizzati, cifra che fa capire lo spaventoso arsenale di colpidue guardie a disposizione della squadra ex campione Nba nel 2011 con la leggenda Dirk Nowitzki., al ritorno a Brooklyn dopo la trade che lo ha portato acirca un anno fa, ha realizzato 36 punti, 21 di questi arrivati al termine della prima frazione di gioco, ...

Il grande ex guida i Mavericks al successo a contro i Nets. Phoenix supera Milwaukee. I Jazz di Fontecchio hanno la meglio sui Thunder, i Knicks tremano per Brunson. Le partite della notte ...Con Luka Doncic al timone (35 punti, 18 rimbalzi, 9 assist) e Kyrie Irving in rifinitura (fischiato dal suo ex pubblico), i Mavericks hanno iniziato bene la partita al Barclays Center: ...Milwaukee e Dallas sono tra le squadre più attese a muoversi entro ...così come dal fatto che Williams ha deluso enormemente ai Mavericks, che gradirebbero liberarsi del suo contratto prima che ...