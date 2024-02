Dal X Municipio a Fregene controlli a tappeto dei carabinieri negli autolavaggi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ostia, 7 febbraio 2024 – Idella Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato al rispetto delle norme in materia di tutela ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoponendo a13. Ad esito delle mirate verifiche, ihanno denunciato i gestori di sei delle attività controllate, elevando sanzioni amministrative, a carico di 10 delle attività, per complessivi 25.830 euro. Identificate, in totale, 85 persone tra gestori e dipendenti, uno dei quali arrestato perché colpito da ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nello specifico, idella Stazione dihanno denunciato, e sanzionato per 4.133 euro, i due gestori di un ...