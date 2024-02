Dal primo aprile s’impenna anche il contributo Conai per gli imballaggi in carta e cartone

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ROMA – Crescono ancora i valori delambientale richiesti dal Consorzio Nazionale) alle imprese dal prossimo. Confagricoltura è preoccupata in particolare per il rincaro sulla, che aveva già subito un notevole incremento lo scorso ottobre, giustificato dall’attuale congiuntura economica. Un aumento improvviso e importante, per alcune tipologie dio, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Record riciclaggio, i numeri La plastica in acque rischia di arrivare sulle nostre tavole Un balenottero è stato avvistato a largo dell’Isola d’Elba Automobili sempre più sostenibili in Europa, parlano i ...