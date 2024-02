Dal liceo al mondo del lavoro Orientamento per gli studenti delle scuole umanistiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una due giorni diper aiutare glia capire cosa fare dopo il diploma in collaborazione con le realtà produttive locali. L’incontro intitolato ‘E dopo il diploma?’ è dedicato agliclassi quinte dell’istituto Montessori Repetti, e si svolgerà oggi e venerdì (dalle 8,30 alle 12) nella sala di rappresentanza di palazzo civico. L’incontro rientra nell’ambitoiniziative previste per l’dei ragazzi che frequentano l’ultimo anno dei licei classico, linguistico escienze umane, ed è realizzato in collaborazione con ‘Business voices’, ‘Regione Toscana Mare’ e Comune di Carrara per contribuire ad una più consapevole scelta professionale degli. Il progetto no profit è stato accolto con ...