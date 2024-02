Dal cordone ombelicale agli occhi | tecnica Gemelli rallenta maculopatia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) - Dalle cellule staminali deluna terapia salva-vista. I ricercatori della Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs di Roma hanno messo a punto una nuovaper frenare l'evoluzione della degenerazione maculare atrofica legata all'età. Le iniezioni sottoretiniche di un prodotto derivato dal sangue cordonale si sono dimostrate in grado dire la progressione di questa malattia, ancora orfana di trattamento, che può portare alla perdita della vista. Lo studio è stato pubblicato su 'Opthalmology Science'. La degenerazione maculare atrofica o 'secca' - ricordano dal- è una delle patologie oculari più frequenti tra gli over 50 nel mondo industrializzato. Interessa in vari stadi di gravità qualche ...