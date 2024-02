Dal calcio all’export in Africa

Leggi tutta la notizia su lanazione

Stefan Schwarz, l'ex calciatore svedese che ha incantato i tifosi della Fiorentina negli anni '90, è tornato a Firenze per una missione decisamente diversa. In collaborazione con Italian Trade Centre (Itc), guidato dall'esperto Simone Sansavini e insieme alla moglie e avvocato londinese Roberta Anokye, Schwarz intraprenderà un nuovo progetto per portare le eccellenze italiane e toscane in Ghana e nell'occidentale. L'iniziativa, promossa da Sna (Shopping network), mira a introdurre marchi italiani di alto livello nel mercatono, concentrandosi su prodotti per la classe media e medio-alta. Itc si occuperà di selezionare le aziende italiane che Schwarz, insieme alla moglie, incontrerà a Firenze fino al 10 febbraio. "Dopo aver rappresentato come avvocato ...