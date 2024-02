“Dai | è sotto gli occhi di tutti” Sanremo 2024 | primi ‘guai’ per Irama e la sua canzone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è in gara acon laTu no, di cui ha firmato anche il testo. Per lui, è la quarta partecipazione alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Il cantante ha collezionato il settimo posto con il brano La ragazza con il cuore di latta nel 2019, la quinta posizione con La genesi del tuo colore nel 2021 e infine il quarto posto con Ovunque sarai nel 2022. >>>>, chi sonoi cantanti in gara >>>>: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus “Tu no” è lacon cuiè tornato in gara al Festival di, una ballata intensa che affronta temi universali come la ...