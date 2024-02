Da Palazzo Chigi a Bruxelles | chi ha paura dei trattori? Segui la diretta

John Elkann è sceso nella Capitale per addolcire gli spigoli di un possibile disimpegno di Stellantis in Italia. Ma avere un giornale anti-governativo non lo ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Il premier Meloni potrebbe incontrare i leader della protesta degli agricoltori. La notizia filtra da Palazzo Chigi, il vertice potrebbe tenersi già domani, un segnale di attenzione da parte del presi ...