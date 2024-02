Da La Sad a Mahmood | passando per BigMama | Sanremo racconta le fragilità

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Abbiamo portato sul palco un argomento tabù che ci tocca da vicino. Non parlarne, sarebbe stato un suicidio», dicono La Sad , che all’Ariston hanno accesso i riflettori su temi come la salute mentale e i suicidi. «Da piccolo sono stato bullizzato perché ero grasso e molto timido: la musica è stato il mio migliore amico, la mia alternativa sociale», ribadisce Alfa incontrando i giornalisti....

Un’edizione di Sanremo che di certo non si è contraddistinta per grandi eventi esplosivi o indimenticabili. Quest’anno non c’è stato un Blanco a ... (open.online)

In scaletta quindici cantanti in gara: Renga e Nek presentati da La Sad, Mr. Rain introduce Alfa. L’andamento delle canzoni secondo il nostro inviato Daniele Ardenghi ...Torna il Festival di Sanremo e con lui il Fantasanremo, il fantasy game basato sulla competizione canora, consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate ...A esibirsi saranno 15 delle 30 canzonin in gara giudicate dalla giuria delle radio e dal televoto. Fine prevista per l’1.40 ...