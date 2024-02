Da Castel Volturno | brutta notizia per Mazzarri | si ferma un titolarissimo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Notizie poco confortanti arrivano dadove un titolare si è allenato a parte, a rischio la gara con il Milan Un intervento, quello di Aurelio De Laurentiis, che farà parlare per qualche tempo. Il presidente del Napoli ha voluto nuovamente prendere la situazione in mano e, ad una settimana dalla fine del mercato, questa mattina ha preso parola in conferenza stampa. Tra il suo tumultuoso intervento e la preparazione della squadra in vista del Milan, oggi aè stata una giornata movimentata. Mancano ancora pochi giorni infatti al grande appuntamento di domenica sera. Gli azzurri saranno ospitati dai rossoneri. A San Siro servirà una prestazione maiuscola per ottenere i tre punti contro una diretta concorrente e cercare di avvicinarsi al quarto posto da cui, i punti di distacco, sono ancora ...