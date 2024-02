Da Acli Caserta concorso fotografico “Il Mio Lavoro”

Caserta . Le ACLI di Caserta aderiscono al Progetto Riparto, la prima rete nazionale strutturata di centri professionali di consulenza per la ... (casertanotizie)

Le Acli di Caserta annunciano la quarta edizione del concorso fotografico “Il Mio Lavoro”, un’emozionante iniziativa volta a catturare la bellezza e l’importanza del lavoro in tutte le sue forme e sfa ...Stamattina, mercoledì 31 gennaio 2024, presso la sede di Caserta dell’Inail si è tenuta la presentazione della rete istituzionale di servizi per lavoratori, giovani ed imprese in tema di prevenzione, ...Confindustria Caserta, Camera di Commercio, Cgil, Cisl, Uil, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili, Ordine dei Consulenti del Lavoro, ...