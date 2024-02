Da 3 anni adescava e ricattava minorenni sui social | era un italiano in Islanda | oltre 50 vittime

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il 48enne usava diversinetwork e piattaforme di messaggistica per contattare ragazzinee ottenere, tramite minacce e ricatti, immagini sessualmente esplicite.Almeno 50che hanno denunciato solo in Italia. Arrestato ingrazie a un mandato di arresto europeo arrivato dall'Italia.

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Una vecchia scuola e nei locali sotterranei un poligono di tiro improvvisato. E’ quello che hanno trovato i carabinieri della compagnia ...(LaPresse) Per oltre 3 anni ha contattato ragazzine minorenni su diversi social network e piattaforme di messaggistica, per ottenere, tramite minacce e ricatti, immagini autoprodotte, ...