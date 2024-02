cuoriconnessi | dare voci ai ragazzi per raccontare e combattere il cyberbullismo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Body shaming, sextortion, revenge porn, violenze riprese dagli smartphone e poi finite in rete.. La rete continua a essere un luogo tanto prezioso quanto pericoloso per i più giovani. Come intervenire? Per rispondere a questa domandadi tutta Italia si sono messi insieme per stilare un decalogo contro il. Immedesimarsi negli altri, non dimenticare il potere delle parole, non fingere di non vedere le vittime ma aiutarle, approcciarsi a quello che si trova online con pensiero critico, non dimenticarsi che Internet è fatto di persone. Sono alcuni dei punti chiave del decalogo, presentato lo scorso 9 gennaio a Roma, parte del progetto, nato nel 2016 e realizzato da Unieuro - in collaborazione con la Polizia di Stato per diffondere la cultura del corretto uso della ...