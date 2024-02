Crt | rinnovata la certificazione di qualità

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7 febbraio 2024 – Una conferma del livello delle prestazioni della Clinica di Riabilitazione Toscana: l'ente diinternazionale Bureau Veritas ha rinnovato ladidelle sue attività riabilitative e di ricerca. E’ un’attestazione che interessa anche una delle novità più significative introdotte negli ultimi anni. “Ci riferiamo – ricorda il Direttore generale Antonio Boncompagni - all'erogazione delle prestazioni neuropsicologiche, un servizio che ha avuto esplicitazione nel certificato stesso. E’ diretto dal nostro Coordinatore clinico Cristiano Scarselli e dal neuropsicologo Alessio Damora. Grazie al loro lavoro e a quello di tutti gli operatori, questo servizio è riuscito a consolidare, in poco tempo, competenze e organizzazione tali da dare risposte alle esigenze dei pazienti degenti ed ...

