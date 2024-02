Crotti Antincendio | nuove sedi e focus sugli estintori di ultima generazione per le batterie al litio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si espande e amplia la gamma dei prodotti mettendo a disposizione la nuova linea didedicati allo spegnimento dial. L’azienda di Treviolo, 54 dipendenti, oltre 7 milioni di fatturato nel 2023, è ora operativa oltre confine, ad Atene e nella vicina Lugano, dopo aver aperto una sede a Cagliari nel 2021. “Forti nella nostra esperienza di quasi 40 anni di attività– spiega il CEO Marco Morè – stiamo rafforzando la nostra rete perseguendo l’obiettivo di diventare sempre più un punto di riferimento per il territorio in termini di sicurezza sul lavoro,e protezione ambientale. Ambiti di azione molto complessi dove noi proponiamo soluzioni su misura, potendo contare sulla nostra esperienza e visione d’insieme conseguita in questi ...