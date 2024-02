Crocchette di baccalà | sofficissime dentro | croccanti fuori!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Deliziose come aperitivo finger food, sono speciali anche come secondo. Realizzarle è semplice, ma dobbiamo scegliere con cura la materia prima. Vi lascio il link con i consigli giusti per riconoscere dell’ottimo. Se lo acquistiamo da dissalare, dobbiamo agire correttamente. A questo riguardo, trovate tutte le indicazioni in questo articolo dettagliato. La resa perfetta,ssima fuori e morbidissima, si ottiene solo ed unicamente ad un patto: quando cuociamo le nostre, l’olio deve essere bollente davvero. Sarebbe opportuno controllare con un termometro per alimenti, ma se non lo possediamo, vale sempre il vecchio trucchetto della nonna: immergiamo uno stuzzicadenti per verificare che sia arrivato al punto di fumo. Se sfrigola e si creano delle piccole bollicine, possiamo tuffare anche ...