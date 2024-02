Crisi Nuroll | scende in campo la Cisal | lettere alle istituzioni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pignataro Maggiore. Duefirmate e controfirmate dal Segretario della Fialc Caserta Livio Marrocco e dal Segretario GeneraleCaserta Ferdinando Palumbo sono state indirizzate questa mattinalocali per portare ufficialmente alla loro attenzione la preoccupazione per le condizioni in cui versano i lavoratori dellaS.p.A., azienda manifatturiera del comparto gomma/plastica operante nel comune di Pignataro Maggiore. Il ripetuto ricorso agli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda e gli esiti degli incontri col management non lasciano presagire un futuro roseo” argomentano i sindacalisti “per questi motivi chiediamo l’attivazione di uno o più tavoli diai quali dare accessoparti sociali rappresentate nel sito produttivo ...