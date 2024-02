Covid | sono basito dalle intercettazioni sulla creazione delle zone rosse a Bergamo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)passati quattro anni ormai dal periodo più buio che la nostra sanità pubblica e la salute dei cittadini italiani hanno dovuto subire; ascoltare letelefoniche cheframmentariamente, ma in modo inconfutabile, venute a galla mi fa, da cittadino e da medico, stare ancora male. Ancora di più perché ho la consapevolezza che molte cose che almeno si sarebbero potute e dovute fare per migliorare il sistema nonnemmeno state ipotizzate. Ma dirò di più. Anche alcune proposte semplici che più volte ho scritto su questo mio spazio nemmenostate prese in considerazione. Da nessuno. E loro continuano ad essere sempre a pontificare, a credersi nel giusto, a presentare libri prima ritirati in fretta e furia nel momento ...

sono 32 i morti per Coronavirus registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (3-10 gennaio 2024). Si tratta di 19 uomini e 13 donne L'articolo ... ()

Il 5 dicembre 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in Nuova Zelanda l’accesso «a informazioni riservate» avrebbe ... (facta.news)

Nel 2023 i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa sono stati oltre 5 milioni in aumento del 7% rispetto al medesimo periodo del 2022 e in recupero costante sull’anno pre-Covid 2019. La crescita ...Annullato il via libera Ue agli aiuti di Stato Covid-19 da 3,4 miliardi di euro concessi dai Paesi Bassi ad Air France-Klm nel 2020 ...Al Sud i servizi di prevenzione e cura sono più carenti, minore la spesa pubblica sanitaria, più lunghe le distanze da percorrere per ricevere assistenza, soprattutto per le patologie più gravi. Aumen ...