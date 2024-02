Costa d’Avorio-Repubblica Democratica Congo | semifinale Coppa d’Africa | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Ebimpé, lapadrona di casa affronta ladelnella sfida valida per ladella. Una sfida che si preannuncia interessante ma che vede come favorita la squadra padrona di casa che potrà contare sul grande appoggio da parte del pubblico, anche se ha faticato e non poco durante la fase a gironi. Semplice non è stato nemmeno il cammino delche però non ha mai perso. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere intelevisiva il match...