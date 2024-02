Cosmi | «Se il centrocampo dell’Inter continua così è dura per tutti»

Serse Cosmi così a Radio Serie A sul derby d'Italia: "Finalmente è arrivata questa partita che da molti era definita la partita della verità. Credo che in ...Il Barcellona cerca rinforzi a centrocampo e pensa ad Adrien Rabior, la Juve farà le sue mosse. I bianconeri ritengono Rabiot assolutamente fondamentale per la prossima stagione e non ...L’Inter si aggiudica il derby d’Italia e dimostra tutta la sua supremazia. È una seria ipoteca per lo scudetto "Sì, assolutamente sì" ...