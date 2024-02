Così la Russia potrebbe invadere i Baltici Lo scenario di Kallberg Cepa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nelle settimane dell’inverno tra il 2023 e il 2024 sono stati molteplici gli allarmi lanciati dalle intelligence del Vecchio Continente riguardanti l’eventualità di una nuova operazione militare offensiva russa nei prossimi anni, stavolta a danno di Paesi membri sia dell’Unione europea che dell’Alleanza Atlantica. Una prospettiva che, per quanto oggi possa sembrare remota, la comunità strategica occidentale non può assolutamente tenere fuori considerazione. Ma come si svolgerebbe esattamente l’eventuale invasione russa dell’Europa? Jan, non-resident Senior Fellow presso il Transatlantic Defense and Security Program del Center for European Policy Analysis, ha provato a rispondere a questa domanda, realizzando un report dove descrive, sulla base dei documenti dell’intelligence tedesca oggetto di un recente leak, gli sviluppi dell’offensiva di Mosca passo dopo ...