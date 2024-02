Così i Fondi Pensione diventano i campioni del clima

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non più gregari ma fuoriclasse della grande corsa mondiale verso la decarbonizzazione: è la sfida che attende iche, come idel ciclismo, hanno nelle loro “gambe” tutto il necessario per tagliare vittoriosi il traguardo green. Visto che possono contare su ingenti risorse e un lungo orizzonte temporale di investimento. Insomma, i risparmiatori italiani, anche quando pensano a costruirsi unadi scorta per integrare l’assegno dell’Inps, possono dare una mano all’ambiente. Un approccio ponderato alla transizione Perché tutto questo accada è però necessario un cambio di mentalità. I– spiega Jenny Mill,te Change Strategist del colosso del risparmio britannico Schroders – dovranno sia saper stimare l’impatto del ...