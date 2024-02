Così hanno tentato di truffare mia madre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Truffatori sempre in agguato nella nostra provincia. Anche se il tam tam fra i cittadini, grazie all’opera di informazione dei carabinieri, sta arginando il fenomeno. E se la notte scorsa venivano segnalati ancora furti, a Stigliano per esempio, a mettere in guardia contro i trucchetti dei malviventi assetati di ori e denaro che telefonano a casa delle vittime è una donna di Sovicille sui social. "Vorrei condividere ciò che è accaduto a miasabato scorso. E’ stata vittima della truffa della telefonata del (finto, ndr) maresciallo dei carabinieri – racconta – che le comunicava che io avevo avuto un incidente nel quale era rimasto ferito un giovane che si sarebbe dovuto trovare già in sala operatoria". Un copione collaudato dove ci vanno giù pesanti. "L’avrei tamponato mentre parlavo al cellulare. Ovviamentechiesto quanti soldi e preziosi ...