Cosa ha detto Dargen D’Amico a Sanremo 2024 sul discorso pacifista | “Non voglio fare politica”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si smarca dalle polemiche dopo le parole della prima serata: "Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzate nella mia vita e ho compiuto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica"

Mirko Brunetti durante l’ennesimo confronto al Grande Fratello con la sua ex fidanzata Perla Vatiero prima di salutarla le ha detto poche ma ... (anticipazionitv)

Paolo Masella ha approfittato per far notare il suo risentimento nei confronti di Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 5 ... (anticipazionitv)

Il Vision Pro di Apple è arrivato negli Stati Uniti. Sui social circolano video in cui gli utenti lo usano ovunque, anche in auto o sulle strisce ... (fanpage)

Dargen si smarca dalle polemiche dopo le parole della prima serata: "Non volevo essere politico, ho fatto tante cazzate nella mia vita e ho compiuto ... (fanpage)

- Magico momento al sit-in di Elly. Poco dopo l’inizio, un giornalista (Francesco Amedeo) accompagnato da Marco Rizzo al megafono ha urlato: “Se oggi è Telemeloni, ieri era TelePd”. Non fa una piega."Penserò alle migliaia di bambini uccisi a Gaza" per tutto il resto della mia vita. E' quanto avrebbe detto il segretario di Stato americano Antony Blinken nel suo incontro di oggi 7 febbraio con il ...Matteo Lovato è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa. Il difensore ha raccontato della sua esperienza all'Atalanta e di quanto conosce Juric ...