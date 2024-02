Cosa è successo ieri sera a Sanremo | gli highlights della prima serata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Imperia), 7 febbraio 2024 – Inizia la diretta, l'omaggioFanfara dei Carabine via. "Tra poco nulla sarà più come. Prendiamo un respiro tutti insieme e che abbia inizio la 74esima edizione del Festival di", è Marco Mengoni, "co-co" – alternativa al termine co-conduttori inventato da Fiorello – e ospite musicaleta di2024, a dare il via alla kermesse. Poi l'inaspettato cameo di Zlatan Ibrahimovic, l'omaggio artistico a Toto Cutugno scomparso il 22 agosto 2023, il commovente ricordo di Giovanbattista Cutolo da partemadre Daniela Di Maggio, gli sketch di Fiorello che non mancano occasione di strappare un sorriso. E all'una e 57 minuti – "Siamo stati nei ...