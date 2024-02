Cosa è meglio mangiare il riso o la pasta? Le differenze nutrizionali

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Questo è il periodo nel quale in tanti decidono di rimettersi in forma in vista della stagione estiva. Le diete fai da te impazzano e troppo spesso vengono completamente eliminati dolci e primi piatti. Chissà poi se questa scelta sia effettivamente corretta per il sostentamento del nostro organismo…, quale scegliere e perché – ilcorrieredellacitta.comNonostante i dolci, soprattutto quelli confezionati, siano effettivamente da bandire se si vuole perdere peso, diverso è per i primi piatti che, secondo gli esperti non andrebbero completamente eliminati, in quanto contribuiscono a fornire il giusto apporto nutrizionale. Tenendo conto della necessità di consumare i primi piatti, bisogna fare una differenza tra: leI due ...