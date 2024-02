Cosa deve insegnarci la morte dell’orso M90

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’uccisioneM90 in Trentino solleva questioni profonde sull’interazione tra gli esseri umani e la fauna selvatica nelle aree in cui i loro habitat si sovrappongono. È innegabile che la sicurezza umana sia di primaria importanza, ma l’approccio “sparare per risolvere” rappresenta una soluzione miope che ignora le cause sottostanti del problema e le possibili alternative per una convivenza pacifica. La reintroduzione degli orsi in Trentino, iniziata con il progetto Life Ursus nel 1999, aveva lo scopo di arricchire la biodiversità regionale e di ripristinare un elemento chiave dell’ecosistema naturale. Tuttavia, casi come quello di M90 e l’uccisione di Andrea Papi dall’orsa Jj4 evidenziano la complessità della coabitazione tra umani e grandi carnivori in territori fortemente influenzati dall’attività umana. Le critiche delle organizzazioni ambientaliste, ...