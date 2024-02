Corso per imparare come assistere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pre-iscrizioni aperte per ilAsa, Ausiliario socio assistenziale in partenza ad aprile, per un totale di 800 ore, realizzato dal Consorzio Desio Brianza in collaborazione con AxL Agenzia per il Lavoro. L’ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell’area sociale che, grazie alla capacità di relazionarsi in modo competente, attua un intervento diretto con l’utente o con la famiglia al fine di recuperare le risorse della persona anziana o disabile, in una prospettiva di mantenimento o recupero del benessere psicofisico. L’Asa svolge attività indirizzate a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e assiste la persona in tutte le attività della vita quotidiana. Requisiti di ammissione al: maggiorenni in possesso di licenza media, per i cittadini stranieri superamento del test di italiano (A2) e dichiarazione di valore del titolo di ...