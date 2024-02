Corriere dello Sport – per il futuro della Lazio serve un patto di mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 2024-02-03 09:58:41 Il: ROMA – Continuano ad andare d’accordo in disaccordo, Lotito e Sarri. La concordanza è regolata da un rapporto cordiale, di stima reciproca rispetto ai ruoli che ricoprono, soprattutto dal ricco contratto che lega Mau allacon scadenza 2025. La discordanza concettuale emerge ogni volta che c’è da affrontare il. Il rapporto stavolta non s’è surriscaldato come tra luglio e settembre perché Sarri le trattative di gennaio le ha vissute da spettatore, con distacco, contando i giorni che mancavano alla chiusura, alla liberazione. Non ha fatto neppure finta di credere all’arrivo di qualcuno, non è mai caduto nella grande illusione. Ha taciuto e in silenzio rimarrà anche oggi alla vigilia di Atalanta-. La sua idea non cambia, è la stessa di giugno: la...