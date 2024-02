Corradi Fs e Rossi Rai | passerella sul treno Ira Gasparri-Salvini

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un convoglio ad alta velocità come il Frecciarossa partito da Napoli domenica 4 febbraio, alle ore 9.20. A bordo si trovano dirigenti, funzionari, dipendenti del network televisivo Rai, noti volti radiofonici, oltre a 60 giornalisti provenienti da varie testate giornalistiche accreditate al Festival, incluso un collaboratore di questo quotidiano. Domenica successiva, l'11 febbraio, il servizio sarà ripetuto per riportare tutti a casa. Sul convoglio, per l'inaugurazione di grande stile, erano presenti il direttore generale della Rai Giampaoloe l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi. Questi ultimi si dimostrano estremamente interessati alle nomine governative che verranno decise nei pmi mesi. Segui su affaritaliani.it

