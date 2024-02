Cori offensivi contro la prof in un liceo pugliese Il caso segnalato all?Ufficio scolastico regionale

BARI - Attendiamo una risposta dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) su quanto abbiamo segnalato» anche per comprendere «come mai la dirigente scolastica non abbia sollevato la questione a tempo deb ...Purtroppo in alcune gare disputate presso lo Stadio Felice Nappi in occasioni delle partire della società Sportiva Viribusunitis100 si sono verificati episodi di cori offensivi contro i carabinieri e ...MANTOVA Il tanto invocato incontro tra il presidente del Mantova Filippo Piccoli e una rappresentanza degli ultras biancorossi è andato in scena martedì.