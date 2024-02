Coppa Italia. Oggi la finale tra. Terranuova Traiana e Sporting Cecina (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Andrà in scena questo pomeriggio la finale di Coppa Italia di Eccellenza, fase regionale, che vedrà il Terranuova Traiana affrontare lo Sporting Cecina: l’appuntamento è alle 15 allo stadio Bozzi delle Due Strade di Firenze. La vincente si qualificherà per la fase nazionale della competizione, dove incontrerà in gara di andata e ritorno il Terre di Castelli, che sabato ha vinto la fase regionale dell’Emilia Romagna. La squadra che, dopo il lungo percorso, riuscirà ad alzare la Coppa, vedrà spalancarsi le porte della Serie D. Serie D che, lo stesso, sarà impegnata nella Coppa Italia di categoria: otto le squadre rimaste a giocarsi il trofeo e, tra queste, il Follonica Gavorrano, diretta inseguitrice della Pianese ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Andrà in scena questo pomeriggio ladidi Eccellenza, fase regionale, che vedrà ilaffrontare lo: l’appuntamento è alle 15 allo stadio Bozzi delle Due Strade di Firenze. La vincente si qualificherà per la fase nazionale della competizione, dove incontrerà in gara di andata e ritorno il Terre di Castelli, che sabato ha vinto la fase regionale dell’Emilia Romagna. La squadra che, dopo il lungo percorso, riuscirà ad alzare la, vedrà spalancarsi le porte della Serie D. Serie D che, lo stesso, sarà impegnata nelladi categoria: otto le squadre rimaste a giocarsi il trofeo e, tra queste, il Follonica Gavorrano, diretta inseguitrice della Pianese ...

