Coppa Italia femminile Rossonere in semifinale | le ragazze di Guarino no

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) MILANO Secondo round di quarti di finale diamari per l’Inter, che ieri pomeriggio è capitolata in casa della Fiorentina dopo i calci di rigore: dopo il 2-2 maturato nel match di andata, le nerazzurre hanno chiuso sullo 0-0 i tempi regolamentari. I supplementari, invece, hanno fissato lo score sull’1-1, grazie al momentaneo vantaggio ospite di Cambiaghi al 103’, cancellato dal pareggio di Hammarlund al 110’. La sfida dagli undici metri ha premiato infine le toscane, decisivi gli errori di Polli e Thogersen: la squadra di Rita(nella foto) saluta così la competizione a un passo dalle semifinali. Testa al campionato, ora. E alla trasferta sul campo del Pomigliano di domenica (fischio d’inizio alle ore 12). Obiettivo centrato, invece, dal Milan che, dopo il netto 3-0 rifilato al Sassuolo in trasferta, si è imposto ...

Quest'oggi è andata in scena la partita tra Milan e Sassuolo, valida per il ritorno dei quarti della Coppa Italia Femminile . ecco il commento (pianetamilan)

Il Terre di Castelli torna in campo dopo la vittoria in Coppa Italia, cercando di consolidare il secondo posto in classifica. Il Faro, nonostante una serie negativa, è una squadra temibile in casa. Il ...Quest'oggi, mercoledì 7 febbraio, ci aspetta una giornata da vivere tutta d'un fiato sin dal mattino con tanti eventi importanti per i colori azzurri. Proseguono a Doha i Mondiali degli sport acquatic ...L'Allianz Vero Volley Milano cerca di riprendersi dopo la terza sconfitta stagionale contro Conegliano. La squadra punta a migliorare e ottenere successo nella Coppa Italia, ma prima affronterà l'Igor ...