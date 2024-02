Coppa Germania | il Bayer rimonta allo scadere e vola in semifinale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) IlLeverkusen vince ine stacca il pass per ladididella sfida contro lo Stoccarda IlLeverkusen vince ine stacca il pass per ladididella sfida contro lo Stoccarda. A siglare la rete decisiva al 90esimo è stato Tah che ha fatto esplodere Xabi Alonso e tutta la panchina del Leverkusen. Gli ospiti hanno messo paura alla formazione del tecnico spagnolo con le reti di Anton e Fuhrich, ma con Andrich e Adli ha rimesso tutto in parità prima della rete nel finale.

In archivio una buona fetta di movimento che governa la Coppa Davis in questi giorni. Sabato di tantissimi eventi, quello andato in scena oggi nelle ... (oasport)

I pronostici di martedì 6 febbraio : spazio alle coppe nazionali, si gioca in FA Cup, Coppa di Germania e Coppa del Re. In attesa della ripartenza di ... (ilveggente)

La Coppa del Mondo di Short track apre il suo 2024 a Dresda , in Germania , in quella che è la quinta tappa stagionale. L’Italia, reduce dalla grande ... (sportface)

Continua anche in Coppa di Germania la marcia perfetta del Bayer Leverkusen , ancora im battuto in stagione. Alla BayArena le Aspirine superano ... (sportface)

Partita roboante e ricca di gol in Coppa di Germania tra Bayer Leverkusen e Stoccarda: la formazione allenata di Xabi Alonso si è imposta 3-2 dopo essere passata due volte in svantaggio. Nel primo tem ...A spuntarla nel big match dei quarti di finale di Coppa di Germania è stato il Bayer Leverkusen di Granit Xhaka, anche se il compito si è rivelato come da pronostico molto arduo.A spuntarla nel big match dei quarti di finale di Coppa di Germania è stato il Bayer Leverkusen di Granit Xhaka, anche se il compito si è rivelato come da pronostico molto arduo. Impegnata davanti ai ...