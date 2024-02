Coppa di Germania 2023 24 | il Bayer Leverkusen rimonta e vince nel finale | Stoccarda battuto 3-2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Continua anche indila marcia perfetta del, ancora imin stagione. Alla BayArena le Aspirine superano infatti inper 3-2 loe volano in seminella competizione. A passare in vantaggio sono però gli ospiti, che la sbloccano subito al minuto 11 con la rete di Anton. L’inizio di ripresa sembra favorevole per la squadra di casa, che trova il pareggio al 50? con Andrich, ma solo otto minuti dopo torna di nuovo sotto: Fuehrich colpisce e fa 2-1 per i biancorossi. La formazione di Xabi Alonso però non ci sta, alza il proprio baricentro e sigla il 2-2 con Adli. Quando sembra tutto apparecchiato per i tempi supplementari, Tah trova il gol vittoria che fa esplodere i tifosi del ...