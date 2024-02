Coppa d’Africa 2024 | Nigeria in finale | Sudafrica battuto ai rigori dopo una partita surreale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Laè la prima finalista della, ma al termine di unain cui succede di tutto contro unmai domo. Le Super Aquile la sbloccano su rigore con Troost-Ekong, poi Osimhen segna il 2-0, rete però annullata col Var e contestualmente è assegnato un calcio di rigore ai Bafana Bafana per un precedente fallo. E allora, incredibilmente, è 1-1 con Mokoena. Si va ai supplementari, dove viene espulso Kekana, e c’è anche la sostituzione che fa rumore di Osimhen, inevitabili idove comunque si impongono ini per 4-2. Primo tempo decisamente bloccato, non mancano però le occasioni. Ci prova Sithole con una conclusione violenta ma centrale, rispondono le Super Aquile con Ajayi e il suo colpo di testa che non ...