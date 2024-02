Copa del Rey 2023 24 | pareggio a reti bianche tra Mallorca e Real Sociedad

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La prima gara delle semifinali didel Rey finisce anon si fanno male e rimandano così tutti i verdetti alla gara di ritorno. Allo stadio de Son Moix va in scena una gara piuttosto bloccata, soprattutto nel primo tempo, quando arriva un solo tiro in porta da parte degli ospiti. Nella ripresa la formazione basca ci prova con maggior vigore, e soprattutto nell’ultimo spicchio di gara va più volte vicina alla rete, senza riuscire però a bucare la rete avversaria. Termina così 0-0, con la sfida di ritorno dell’Anoeta tra tre settimane che deciderà la finalista. SportFace.

Termina l'andata della semifinale di Copa del Rey tra Maiorca e Real Sociedad. Match inizialmente bloccato con la prima occasione degna di nota che è quella di Prats al 29' il cui tiro termina fuori. Real Mallorca - Real Sociedad: ecco le formazioni ufficiali della sfida dell'andata delle semifinali di Copa del Rey 2023/24 in programma alle 21.