Convocato a scuola per il figlio aggredisce insegnante | “La famiglia non va disturbata”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E' accaduto in un Istituto comprensivo di Reggio Calabria. L'uomo, che ha sbattuto contro il muro il prof e lo afferrato per il collo, è stato denunciato, ha aggredito l’delal culmine di una discussione sulla condotta in classe del ragazzino. E' successo in un Istituto comprensivo di Reggio Calabria.