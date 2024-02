Convegno su telecamere e furbetti dei rifiuti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ’La sicurezza urbana e il ruolo della videosorveglianza nella gestione dei’ è il titolo della giornata di studi dedicata agli operatori di polizia locale in programma martedì 27 febbraio, nella sala Kursaal di Grottammare. L’iniziativa è organizzata dal comando della polizia locale di Grottammare e da Infopol, realtà milanese nella formazione e nell’aggiornamento del personale degli enti locali. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi www.infocds.it. "Grazie alla stretta collaborazione con l’Infopol siamo riusciti a portare questo importante momento formativo a Grottammare – dichiara il comandante della polizia locale, Stefano Proietti –. La sicurezza urbana integrata va ad abbracciare tutto quello che riguarda la percezione della sicurezza nel senso più ampio. Un tema di grande attualità rispetto al quale questa giornata, che rappresenta l’unica data nelle ...

'La sicurezza urbana e il ruolo della videosorveglianza nella gestione dei rifiuti' è il titolo della giornata di studi dedicata agli operatori di polizia locale in programma martedì 27 febbraio, nell