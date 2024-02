Controllo del territorio a Caivano | Denunce e veicoli sequestrati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Operazione di vigilanza intensiva ae violazioni del codice stradale rilevate durante il servizio Tra lunedì e martedì, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario didelnel comune died in particolare nel "Parco Verde". Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 663 persone, di cui una denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi all' alcol-test, e controllato 355, di cui 4amministrativamente ed uno sottoposto a fermo amministrativo; infine, contestate 9 violazione del Codice della Strada.