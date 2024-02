Controlli sulle dichiarazioni Ticket sanitari non pagati La Asl avvia il recupero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Asl dà al via ilcrediti verso i non aventi diritto all’esenzione: gli avvisi bonari saranno recapitati in questi giorni nelle abitazioni di coloro che hanno dichiarato condizioni di esenzione alnon rispondenti al vero. "Si tratta – spiegano dalla Asl – di avvisi bonari che comunicano agli utenti l’accertamento effettuato e, contestualmente, richiedono il pagamento entro 60 giorni delcomplessivo dovuto per tutte le prestazioni effettuate nell’anno oggetto di controllo. Le contestazioni inviate sono il risultato dieffettuatiesenzioni aventi i codici E01, E02, E03, E04 , ERA ed ERB che hanno prodotto esito negativo rispetto ad una o più condizioni attestate dal cittadino attraverso l’autocertificazione e risultate non effettive: ad esempio, il reddito del ...