Controlli dell’Ispettorato del Lavoro | otto provvedimenti di sospensione e 7 datori di lavoro denunciati

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In una serie di serraticondotti dall’Ispettorato territoriale deldi Arezzo, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato e le forze dell’ordine di Cortona e Bibbiena, sono emersi risultati preoccupanti nei settori dell’edilizia e dei pubblici esercizi. In particolare, durante l’ispezione di un ristorante-pizzeria nel Casentino, sono stati scoperti 6 lavoratori impiegati in nero su un totale di 6 presenti. Una violazione che, oltre a danneggiare i lavoratori stessi, ha comportatolegali nei confronti del datore di. Altrettanto gravi sono stati i riscontri su un cantiere della Valdichiana, dove sono state rilevate numerose violazioni in materia di salute e sicurezza. Tra le irregolarità, spiccano l’assenza del Piano operativo di ...