Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra

Caserta . Proseguono i servizi di controllo del territorio predisposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi ... (casertanotizie)

Una vecchia scuola e nei locali sotterranei un poligono di tiro improvvisato. E’ quello che hanno trovato i carabinieri della compagnia ...I poliziotti hanno trovato nasosti in cassaforte 230 grammi di cocaina e 40mila euro in contanti. Si tratta di un 47enne pregiudicato che aveva l'affidamento in prova. Ora è ai domiciliari in attesa d ...CARINI – I carabinieri della compagnia di Carini, nell’ultima settimana, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio a Capaci, denunciando 3 persone e contestando numerosi illeciti ammin ...