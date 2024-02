Contro l’Arezzo sarà una battaglia Pretato presenta la sfida dei tanti ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) di Luca Amorosi AREZZO Pontedera-Arezzoanche ladeiex e non potrebbe essere altrimenti, visto che alla gestione tecnica, sponda Arezzo, da un anno e mezzo a questa parte c’è la premiata ditta Indiani-Giovannini. Il Paolo allenatore ha guidato i granata in panchina dal 2012 al 2017, ottenendo come miglior piazzamento un settimo posto nella stagione 2015/16. L’altro Paolo, attuale direttore generale del Cavallino, è stato il deus ex machina della compagine della Valdera per dieci anni, dal 2012 fino al 2022, quando è passato appunto in amaranto. E siccome anche nel calcio si possono creare forti legami professionali e umani, durante la loro gestione sono arrivati sotto San Corneliouomini fidati come Federico Vettori nel ruolo di viceallenatore, i difensori Giacomo Risaliti e Lorenzo Polvani e ...