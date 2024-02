Conti prosciugati in posta | la figlia di un’imputata per riciclaggio | “Mia mamma truffata a sua volta”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bergamo. “Avevo accompagnato la nonna inperché voleva sbloccare dei soldi. Così, nel caso avesse avuto bisogno o le fosse successo qualcosa, io potevo accedere a quel conto corrente”. A parlare è Filomena Iacobellis, 64 anni, la donna che viveva con l’anzianada Antonio Buccinà, 40 anni, ex dipendente di Poste Italiane all’epoca dei fatti impiegato come consulente nella sede di via Locatelli a Bergamo. In realtà l’anziana, che nell’estate 2019 aveva 92 anni e che è successivamente deceduta, non era parente della teste. “Viveva insieme a me e alla mia famiglia, le volevamo un bene dell’anima, mi ha fatto dae per i miei figli è stata come una nonna”, ha spiegato Iacobellis rendendo spontanee dichiarazioni davanti al Collegio giudicante. “Lei versò 10mila euro su un conto corrente e poi ne aprì un secondo, dove mise ...