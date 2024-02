Conti in tasca ai partiti italiani | non mancano sorprese

cinema con il bebè, sembra che non sempre convenga. L’incredibile vicenda in terra lombarda che vede coinvolta una giovane mamma con il suo ... (cityrumors)

Si chiama ludopatia ed è la più diffusa delle cosiddette «nuove dipendenze». Si gioca a casa o al bar, in un’agenzia scommesse o in una ricevitoria. Diciamolo chiaramente, si tira la cinghia su tutto, ...Da Amici a X Factor 2020 fino a Sanremo: quanto guadagna Emma Marrone I conti in tasca alla cantante record di vendite e incassi.Martedì 6 febbraio inizia Sanremo 2024, un evento attesissimo che per la Rai si è trasformato in un business molto remunerativo. Facciamo i conti in tasca al Festival ...