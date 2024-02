Consolidiamo il nostro sviluppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Fineco archivia il 2023 con record di utile (609 milioni) e ricavi (per la prima volta sopra il miliardo) con la cedola che sale a 0,69 euro per azione. Si conferma il "consolidamento delpercorso di, rafforzato da una forte spinta verso gli investimenti e da una maggiore richiesta di consulenza" sottolinea il dg e ad di Fineco, Alessandro Foti. E le previsioni sono positive anche per il 2024. I ricavi dovrebbero consolidarsi attorno al livello record del 2023. "I risultati sono eccellenti" e le "guidance sono chiare", assicura Foti. Intanto gennaio si è aperto con una raccolta a 580 milioni, di cui gestito a 79, e con i clienti al massimo storico.