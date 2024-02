Conosciamo il coniglio testa di leone | guida per una convivenza felice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilnanodiè conosciuto per la sua natura estremamente socievole e amichevole, che manifesta attraverso un forte attaccamento verso chi si occupa di lui. Questa razza di, infatti, è tra le più apprezzate come animale domestico, dimostrando un’evidente gioia nell’essere al centro dell’attenzione di tutta la famiglia. Tuttavia, come ogni pet ha esigenze e necessità specifiche che vanno ponderate attentamente prima del suo arrivo a casa. Scopriamole insieme. Storia e origini Ildiha conquistato le famiglie europee a partire dagli anni ’80. Solo nel 2014 questa razza è stata riconosciuta anche negli Stati Uniti, emergendo come una delle scelte predilette tra gli appassionati di conigli. Le sue origini, seppur non ...