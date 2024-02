Concerti estivi Presto modifiche su orari e durata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La vicesindaco Anna Scavuzzo, nel suo intervento in commissione Sport, assicura i residenti di San Siro che "lavoreremo suglie sulla" deiprevisti quest’estate allo stadio Meazza e agli ippodromi La Maura e Snai San Siro. La numero due di Palazzo Marino non aggiunge altro: le decisioni saranno prese dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala dopo un confronto con la Prefettura. Per adesso, nei tre impianti sopracitati, sono previsti 30 show e gli abitanti del quartiere, soprattutto quelli vicini alla Maura, restano sul piede di guerra. Il portavoce del Coordinamento Tutela Parco Ovest Massimiliano Favoti chiede decisioni immediate del Comune per la prossima estate ("transenne per tutelare le aree verdi, bagni chimici") e contesta "la sovrapposizione di duenella stessa ...